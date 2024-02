Uma cabeça humana foi encontrada por trabalhadores na manhã desta terça-feira (20), na rua Acaricó, conjunto Carlos Braga, bairro Monte das Oliveiras, zona norte da capital. Já o corpo da vítima foi encontrado na rua 195, bairro Cidade Nova, zona norte da capital. A vítima estava em avançado estado de decomposição.

De acordo com informações de moradores da área, a cabeça foi encontrada por volta das 6hs da manhã, no momento em que as pessoas iam para o trabalho. Já a parte do corpo da vítima que trajava somente uma calça jeans, foi encontrado em outro bairro, na mesma zona da cidade. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima.

A equipe do Departamento Técnico Científico (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para a perícia e remoção da cabeça.

O crime deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestro (DEHS).

Fonte: D24am.

