No último domingo (18), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), em colaboração com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), realizou a Operação Brycon, resultando na prisão de três indivíduos e na apreensão de uma plantação de maconha avaliada em R$ 300 mil, no município de Pauini, a 923 quilômetros a sudoeste de Manaus. A ação ocorreu na região da Floresta Nacional do Purus, conhecida pela sua difícil acessibilidade.

Os presos foram identificados como Antônio Railson da Silva, 28 anos, Francisco Sombra Laurentino da Silva, 49 anos, também conhecido como ‘Branco’, e Noé Lorentino da Silva, 24 anos. Eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa.

A Operação Brycon foi deflagrada com o objetivo de combater o tráfico de drogas e crimes correlatos em áreas de difícil acesso no sul do Amazonas. As investigações iniciaram-se em 2021, concentrando-se em regiões responsáveis pelo plantio e distribuição de maconha para os municípios de Boca do Acre, Lábrea e Pauini.

Com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Funai e ICMBio, os policiais civis da 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Pauini conseguiram identificar que as plantações estavam localizadas em três comunidades rurais situadas em áreas de reserva extrativista.

Durante as diligências, foram apreendidos 1,8 mil pés de maconha, 66 quilos de pasta-base do tipo maconha, além de um rifle e cartuchos de munições, resultando em um prejuízo estimado em R$ 300 mil ao narcotráfico.

Por AcreOnline.net

