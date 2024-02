A Prefeitura Municipal de Rio Branco anunciou via Diário Oficial do Estado (DOE), nesta segunda-feira, 19, a homologação da contratação do Instituto Verbena, vinculado à Universidade Federal de Goiás (UFG), para conduzir o processo do tão aguardado concurso público. Prevê-se que este concurso oferecerá mais de 1,2 mil vagas em diversas áreas na capital.

Conforme os termos divulgados, o contrato terá uma vigência inicial de 12 meses, com a possibilidade de prorrogação por mais um período equivalente. O Instituto Verbena é reconhecido por sua competência na gestão de concursos públicos, tendo já conduzido processos similares, incluindo o do Ministério Público do Acre (MPAC) e o atual certame do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC).

O prefeito Tião Bocalom reiterou seu compromisso com a transparência e a eficiência do processo, declarando que o edital do concurso será publicado até o fim desta semana.

A expectativa em torno desse concurso é alta, refletindo a demanda por mais oportunidades de emprego e a necessidade de renovação nos quadros funcionais da prefeitura.

Por AcreOnline.net

