Na manhã desta segunda-feira (19), uma situação preocupante mobilizou os bombeiros e moradores do bairro do Alumínio, em Cruzeiro do Sul. Um incêndio eclodiu em uma residência, levando a uma rápida intervenção dos bombeiros para conter as chamas.

De acordo com informações fornecidas pela guarnição do Corpo de Bombeiros Militar, o incêndio foi confinado em um único compartimento da casa, um quarto, graças à ação dos vizinhos que notaram a presença de fumaça e acionaram o número de emergência 193.

A moradora da residência, que estava ausente no momento do incidente, inadvertidamente deixou o ferro de passar ligado, o que gerou um acúmulo de calor e eventualmente desencadeou o fogo. Felizmente, a rápida resposta dos bombeiros evitou danos mais significativos à propriedade e possíveis consequências mais graves.

Por AcreOnline.net

