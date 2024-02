Busca por integrantes do Comando Vermelho já dura seis dias e reúne 500 policiais de todo o Brasil

O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai anunciar uma recompensa de R$ 10 mil a quem passar informação correta para encontrar os dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró (RN).

Segundo a CNN apurou, um canal específico será criado para que as denúncias – que podem ser anônimas – sejam enviadas.

Rogério Mendonça e Deibson Nascimento fugiram do presídio federal de Mossoró na última quarta-feira (14). Desde então, a caçada aos dois reúne 500 policiais de todas as forças de segurança do Rio Grande do Norte e do Brasil.

Segundo a perícia da Polícia Federal, os dois integrantes do Comando Vermelho conseguiram fugir por uma luminária, depois subiram ao telhado, desceram por um poste, cortaram as cercas e fugiram para a mata.

Presos que escaparam da penitenciária de Mossoró, no Rio Grande do Norte, fizeram um buraco na parede do presídio

Os dois já foram vistos em uma casa na área rural de Mossoró após fazerem uma família refém e roubar celulares. As buscam entram no sétimo dia nesta terça-feira (20).

