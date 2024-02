A Polícia Penal de Sena Madureira realizou no último sábado (17) dois flagrantes durante o período de visitas familiares no Presídio Evaristo de Moraes. Duas mulheres receberam voz de prisão, após serem flagradas portando produtos ilícitos em suas partes íntimas durante o procedimento de scanner corporal.

As visitantes, aparentemente inocentes, compareceram ao presídio como se nada estivessem levando consigo. No entanto, ao passarem pelo escaneamento corporal, manchas suspeitas foram identificadas no interior de seus corpos. Levadas à delegacia, as mulheres negaram veementemente estar portando algo ilícito, mas exames de raio-x realizados no Hospital João Câncio Fernandes confirmaram a presença de drogas, durepox, papelim e tabaco.

A coordenação de segurança da unidade ressalta a importância do trabalho de fiscalização para combater o tráfico de drogas dentro do presídio local. Em alguns casos, as visitantes chegam a extremos, como engolir produtos ilícitos para evitar a detecção, colocando em risco a própria saúde.

Como punição, as mulheres perderam o direito de visitar a unidade pelos próximos cinco anos. Além disso, os reeducandos que recebiam suas visitas foram conduzidos à cela de sanção disciplinar. A ocorrência revela a necessidade contínua de medidas rigorosas de segurança durante as visitas a presídios, visando preservar a integridade do ambiente prisional e evitar a entrada de substâncias proibidas.

Por Altoacre

