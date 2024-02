O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), avança nesta segunda-feira, 19, com os trabalhos de construção da nova ponte estaqueada sobre o Igarapé Ina, no Ramal Cachoeira, em Xapuri.

O diretor de Desenvolvimento Regional, Tony Roque, afirmou que o Deracre trabalha na execução dos serviços nos municípios, e o empenho dos trabalhadores demonstra o compromisso do governo com as famílias que necessitam de acesso.

“É uma nova ponte de madeira de 40 metros de extensão e tem sido construída com estrutura estaqueada, que garante maior durabilidade durante todo o ano, no trajeto dos produtores rurais”, afirmou.

Além disso, Tony ressalta que as tratativas para atender à comunidade foram realizadas pelo deputado estadual Manoel Moraes e seguem determinação do governador Gladson Cameli.

“Recebemos a solicitação, que foi prontamente atendida e, apesar do período das intensas chuvas, executamos esse trabalho em parceria”, destacou.

Também serão executados serviços de aterros nas cabeceiras da ponte e melhorias em pontos críticos no ramal.

As intervenções nos ramais visam garantir o trânsito dos produtores agrícolas e o escoamento da produção para os mercados municipais. O Deracre, em parceria com os municípios, segue avançando com obras em todo o estado.

Gabriel Freire Agência de Noticias do Acre

Fotos: Eudes Goes/Deracre

