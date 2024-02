O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), trabalha intensamente nas obras de ampliação do estacionamento do Centro de Hematologia e Hemoterapia (Hemoacre), em Rio Branco. A Seop também foi responsável por realizar o processo licitatório n° 020/2023, visando à execução dos serviços no local.

O gestor da Seop, Ítalo Lopes, informou que a obra é acompanhada diariamente pela equipe da Engenharia, para garantir maior celeridade e eficiência nos serviços.

“O governo prioriza a saúde pública e incentiva a doação de sangue. Embora o Acre esteja no período do inverno amazônico, a conclusão dos serviços está prevista para o primeiro semestre, pois é um compromisso da gestão assegurar mais comodidade e segurança a doadores de sangue e servidores”, ressaltou o titular da pasta.

A Seop instalou, em meados de 2023, uma cobertura, no estacionamento, para o ônibus que realiza a coleta de sangue de modo itinerante. Com a ampliação do estacionamento, a infraestrutura local proporcionará melhor acesso a toda a população e a conservação da unidade móvel de coleta.

O governo vem realizando obras públicas para desenvolver as cidades e melhorar a vida das pessoas. As ações buscam atender diversas necessidades da população, além de fomentar a economia e gerar trabalho e renda com a utilização da mão de obra local.

Felipe Hid Agência de Noticias do Acre

Fotos Luy Andriel/Seop

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram