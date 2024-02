Quatro armas de fogo sendo, um revólver calibre .38, uma espingarda calibre .16, uma espingarda calibre .20 e um rifle calibre .22, foram apreendidas na manhã desta sexta-feira, 16, pela Polícia Militar, a ocorrência aconteceu no ramal da Usina, no bairro Belo Jardim II.

Uma guarnição do 2° Batalhão foi acionada pelo COPOM para atendimento de ocorrência de disparo de arma de fogo, chegando ao local, os militares não encontraram o autor, porém foram repassadas as características de um possível veículo que o autor poderia ter pego.

De posse das informações, a guarnição que contou com o apoio de outras guarnições, refez o trajeto que o veículo poderia ter ido, e assim, lograram êxito ao abordarem o referido veículo, onde na busca foi encontrado o revólver calibre .38, que estava com passageiro, na denúncia foi dito que o autor teria mais armas escondidas em um armazém, onde foram encontradas mais três armas longas.

O condutor do veículo nada tinha a ver com a ocorrência, então o mesmo foi arrolado como testemunha, já o autor recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (Defla) para as medidas cabíveis.

Por 2º BPM – PMAC

