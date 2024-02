Na tarde deste sábado (17) a associação Sonhar e Realizar (Sonere) em parceria com a vereadora Ivoneide Bernardino, promoveu o 1º ciclo de palestras para as adolescentes assistidas pelo projeto Sonho de Menina – Sou Debutante.

A ação ocorreu no auditório municipal, e contou com a participação das enfermeiras Thairiny Sampaio e Lírica Evelyn, que ministraram as palestras com os temas adolescência e suas fases, órgão reprodutor feminino, menstruação, higiene íntima, gravidez na adolescência, ansiedade e automutilação, entre outros.

Após o término, também foi servido um saboroso lanche às participantes. O presidente da Sonere, Geovane Schu, agradeceu ao prefeito Mazinho Serafim e ao secretário de saúde, Donizety Fernandes, e ao secretário de cidadania e assistência social, Daniel Herculano, pela parceria.

“Estamos seguindo o cronograma do projeto e hoje foi o primeiro ciclo de palestras, agradeço a vereadora Ivoneide Bernardino por todo o apoio, e também a prefeitura através da secretaria municipal de saúde por ceder as profissionais para palestrar ás adolescentes. Semana que vem tem mais”, disse o presidente.

Vale destacar que a associação Sonere conta com o apoio da vice-governadora Mailza Assis, do ex-deputado estadual Wagner Felipe, do prefeito Mazinho Serafim, da deputada federal Meire Serafim, além das secretarias municipais.

