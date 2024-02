Na manhã desta sexta-feira (16), a vereadora Ivoneide Bernardino se reuniu com o titular da secretaria municipal de cidadania e assistência social (SEMCIAS, Daniel Herculano, para firma uma parceria visando ações do projeto social Sonho de Menina – Sou Debutante.

Durante o encontro também foi apresentado o plano de trabalho para a liberação de uma emenda destinada pela ex-senadora e atual vice-governadora Mailza Gomes à associação Sonhar e Realizar (Sonere) e a Fundação Assistencial e Educacional Betel, presidida pelo pastor Celso Gregório de Lima. O recurso será repassado pela SEMCIAS.

“Tivemos uma conversa para reafirmar a parceria referente ao projeto das debutantes. O secretário Daniel tem sido um grande parceiro há vários anos, e mais uma vez vamos poder contar com ele. Agradeço também a ex-senadora e atual vice-governadora Mailza Assis por colocar essa emenda que será fundamental para a execução do nosso projeto”, disse Ivoneide Bernardino.

Vale destacar que a 5ª edição do projeto Sonho de Menina – Sou Debutante já está em atividade, e neste ano terá algumas novidades como cursos profissionalizantes de informática básico e avançado, distribuição de cestas básicas para as famílias das adolescentes participantes durante os 5 meses de execução, e ainda cursos de marketing digital, manicure, educação financeira, oficina de dança e várias outras ações. A culminância será o baile de 15 anos que é aguardado com expectativa pelas meninas e suas famílias.

Também participaram da reunião o pastor e presidente da fundação Betel, Celso Gregório, a coordenadora geral da assistência social, Janaína Maia, e o coordenador da vigilância sócio-assistencial, Abias de Araújo.

