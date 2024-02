Na manhã desta sexta-feira (16), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Federal (PF) realizaram apreensão de drogas com uma jovem na BR-317, em Senador Guiomard, interior do Acre. A ação, que ocorreu em uma barreira de fiscalização estrategicamente montada, demonstra o compromisso das forças de segurança em combater o tráfico de drogas e garantir a segurança da população.

Por volta das 10h, policiais federais e rodoviários federais realizavam serviços de rondas e abordagens na rodovia quando determinaram a parada de um táxi que vinha da fronteira. Uma das passageiras ao perceber a aproximação dos policiais tentou esconder uma bolsa, fato este que levantou uma fundada suspeita. Ao ser perguntada, a jovem não soube responder com precisão o que havia no interior da bolsa e nem os motivos da viagem. Os agentes então realizaram a busca e apreenderam dez tabletes com entorpecentes, com características de skunk.

Diante dos fatos, a viajante de 17 anos foi detida e encaminhada com o ilícito, mais de 10 kg, para a Delegacia de Polícia Civil, em Senador Guiomard. Ela ainda confirmou que fora cooptada para levar a droga até a capital acreana por motivos financeiros.

Para realizar denúncias anônimas sobre tráfico de drogas, ligue 191.

