Na manhã desta sexta-feira, 16, a guarnição de serviço da Base Rodoviária durante patrulhamento pela Rodovia AC-405, próximo ao Aeroporto Internacional, deu ordem de parada a dois indivíduos que vinham em uma motocicleta Yamaha/Factor, de cor vermelha, porém o condutor desobedeceu e empreendeu fuga.

Em um determinado ponto da via o veículo foi alcançado e o passageiro fugiu para uma área de mata. Durante a abordagem, o condutor D.C.S.M., de 19 anos, tinha em sua cintura uma arma de fogo de fabricação caseira cal. 38 com uma munição intacta na câmara. Diante dos fatos foi dado voz de prisão e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a arma de fogo, para os procedimentos cabíveis.

