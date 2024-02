O homem foi preso. A vítima disse em depoimento que o marido sempre foi agressivo

Um homem, 43, foi preso, nesta quinta-feira (15), por agredir com um serrote a própria companheira, 51, após a vítima ir até o trabalho dele quando o viu com outra mulher. O caso aconteceu no bairro São Cristóvão, no município de Humaitá (a 590 quilômetros de Manaus).

Conforme a delegada Wagna Costa, da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Humaitá, em depoimento a vítima contou que estava quando chegou no local de trabalho do marido, viu ele com uma mulher e perguntou ao homem quem seria. Ele não gostou de ter sido questionado e se alterou com a companheira, ocasião em que a empurrou e a agrediu com um serrote.

“O indivíduo também proferiu palavras de baixo calão contra a vítima e danificou a bicicleta dela. Logo após o ocorrido, a mulher veio à delegacia e denunciou os crimes. Ela disse que o homem sempre foi agressivo, mas que ela não denunciou pois não tinha conhecimento de leis que a amparam”, disse.

A delegada ressaltou a importância das denúncias de violência doméstica familiar e disse, ainda, que as mulheres precisam estar atentas a qualquer tipo de sinal de violência à sua volta. As mulheres têm ao seu favor diversos canais de denúncias, como o 190, da Polícia Militar do Amazonas (PMAM); 180, da Central de Atendimento à Mulher; e 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

Fonte: D24am.

