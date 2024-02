Um homem, cujo nome não foi divulgado, foi detido na tarde de quinta-feira, 15, no Bairro do Alumínio, em Cruzeiro do Sul, após ser flagrado com uma arma de fogo e uma grande quantidade de produtos roubados, incluindo quase 100 relógios, celulares, carteiras masculinas, bonés, caixas de som e outros itens.

A prisão ocorreu logo após o suspeito cometer um roubo em uma motocicleta, sendo interceptado por um policial militar que solicitou apoio. O indivíduo foi preso em flagrante nas proximidades do Ginásio o Bezerrão e encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil.

