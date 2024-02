O auditório do Museu dos Povos Acreanos, em Rio Branco, foi palco na manhã desta sexta-feira, 16, da primeira etapa de um encontro relevante promovido pelo governo do Estado do Acre. Liderado pelo governador Gladson Cameli, o evento reuniu diversos órgãos, secretarias e autarquias estaduais, em uma avaliação profunda e estratégica.

“Agradeço de coração a dedicação e empenho de cada um de vocês. Estamos juntos, seja no sol, na chuva, ou na sombra. O sucesso do nosso governo só se concretiza com o sucesso da gestão realizada nas nossas pastas. Esses encontros são importantes para alinharmos nossa comunicação e temos que lembrar que as críticas vão vir, mas isso é natural e temos que superar. Vamos tocar o barco, porque esse planejamento é muito importante. É o momento de sermos transparentes e de união, porque somos capazes de fazer muito mais”, afirmou o governador aos gestores estaduais.

O encontro visa apresentar os resultados de 2023 e planejar as ações estratégicas para 2024. Os órgãos de governo foram divididos em quatro grandes áreas, cada uma com 30 minutos para apresentação, permitindo questionamentos e alinhamentos vindos do governador.

O secretário de Planejamento, Ricardo Brandão, destacou: “Nós temos que nos enxergar completamente como equipe governamental”, reforçando a coesão necessária para o sucesso conjunto.

O secretário de Governo, Alysson Bestene, um dos organizadores do evento, reforçou a meta central do encontro: “O objetivo aqui hoje é saber como cada secretaria está funcionando e todos nós, como equipe, sairemos daqui alinhados e reforçados de informações de todas as áreas”.

Saúde, Direitos Humanos, Assistência Social e Mulher: avanços e desafios para 2024

A primeira apresentação focou no setor de Saúde, Direitos Humanos, Assistência Social e Mulher, destacando os resultados da Fundhacre, como os mutirões de cirurgias, transplantes e o fortalecimento do serviço de apoio diagnóstico terapêutico.

Na Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), a execução financeira em 2023 atingiu 95,45%, resultando em um aumento na captação de recursos e mais orçamento federal. Para 2024, a meta é ampliar a arrecadação, habilitar serviços e unidades, com a estruturação das regionais de saúde.

A Secretaria da Mulher (Semulher) celebrou a implantação da sede na capital, a ampliação da transversalidade das políticas públicas e a implantação do fluxo de atendimento às mulheres em todos os municípios. A pasta de Assistência Social destacou o fomento a projetos de 67 organizações da sociedade civil, além de outras realizações. O Procon registrou quase 19 mil atendimentos aos direitos do consumidor em 2023, com a meta de ampliar ainda mais o alcance em 2024.



Segurança Pública: redução de homicídios e avanços operacionais

O segundo segmento abordou a área de Segurança Pública. O Acre foi um dos cinco estados que mais reduziu homicídios intencionais no Brasil. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) destacou a busca por recursos externos e comemorou a execução em 80%. O Proerd alcançou 196 mil alunos, e a Polícia Militar realizou quase dez mil operações em 2023.

O Corpo de Bombeiros destacou o atendimento durante enxurradas e alagações, atendendo 23 mil pessoas. O destaque agora é a aquisição de uma nova aeronave. A Polícia Civil reinaugurou a Delegacia da Mulher, realizou operações contra quadrilhas e crimes contra a vida, destacando o papel do Instituto de Identificação.

O Instituto Penitenciário (Iapen) entregou 30 novas viaturas em 2023 e deu início à ordem de serviço do Presídio Feminino. O Instituto Socioeducativo (ISE) comemorou a contratação de 320 servidores efetivos e a diminuição da reincidência. O Detran destacou o sucesso da CNH social e a entrega de capacetes para motoqueiros, visando a uma nova sede na capital e à ampliação dos programas em 2024.

Infraestrutura: expansão e desenvolvimento

A terceira área apresentada foi a de Infraestrutura. O Saneamento (Saneacre) destacou dez quilômetros de expansão da rede em todo o estado e a reforma de quatro sedes. A Secretaria de Obras Públicas (Seop) ressaltou entregas importantes, como o Museu dos Povos Acreanos, a Procuradoria-Geral do Estado e o Centro Integrado de Segurança de Mâncio Lima e Porto Walter. Em 2023, foram realizados 50 processos licitatórios.



O Deracre celebrou conquistas como a recuperação de ramais em todo o estado, avançando em projetos como a Estrada da Variante e a Ponte da Sibéria, ambas em Xapuri. A área de Habitação destacou avanços para a construção de 2.220 unidades habitacionais a partir deste ano.

Educação, Cultura e Esporte: investimentos e resultados

O último setor do dia foi o de Educação, Cultura e Esporte. A Secretaria de Educação enfatizou a entrega de fardamento e material para todos os alunos do Acre, a distribuição de 36 mil tablets, 136 escolas equipadas com laboratórios, o programa Pré-Enem para 19 mil alunos e o maior concurso público da história da educação. A área de esportes destacou ações comunitárias e apoio aos atletas paralímpicos.

A Fundação Elias Mansour (FEM) projetou a entrega de espaços culturais, como o Museu dos Povos Acreanos, o Museu da Borracha, o Memorial dos Autonomistas, Teatro Barracão Matias e o Centro de Artesanato. Ficou evidente na projeção o sucesso na organização de grandes eventos e os inúmeros projetos aprovados pela Lei Paulo Gustavo.

O encontro, que proporcionou uma visão abrangente dos avanços e desafios em diversas áreas, continuará na segunda-feira, 19, com a apresentação das demais áreas governamentais.

O evento estratégico não apenas revela os resultados conquistados em 2023, mas também define metas e diretrizes para o ano de 2024. A união e comprometimento destacados pelo governador e pelos secretários sinalizam a busca por uma gestão eficiente e transparente, capaz de superar desafios e proporcionar melhorias significativas para a população acreana.

As áreas de Saúde, Segurança Pública, Infraestrutura, Educação, Cultura e Esporte foram abordadas de maneira abrangente, revelando a amplitude e diversidade dos esforços do governo estadual. A continuação do encontro promete oferecer uma visão completa do panorama governamental, refletindo o compromisso em promover o desenvolvimento e o bem-estar do Estado do Acre.

Samuel Bryan – Agência de Noticias do Acre

Foto: Diego Gurgel/Secom

