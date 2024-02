O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), divulgou que o pagamento referente ao piso salarial dos enfermeiros está programado para ocorrer na próxima segunda-feira, dia 19. Há também a possibilidade de que o crédito seja efetuado ainda no sábado, dia 17.

A medida demonstra o compromisso do governo acreano, em conjunto com o governo federal, com a valorização e o reconhecimento dos profissionais de saúde, especialmente aqueles que desempenham um papel fundamental no cuidado e bem-estar da população.

A Secretaria de Estado de Saúde, em colaboração com a Secretaria de Estado de Administração e a Secretaria de Estado da Fazenda, reforça o empenho em garantir condições adequadas de trabalho e remuneração justa para os enfermeiros e demais profissionais da área da saúde.

O pagamento do piso salarial representa mais um passo na valorização desses profissionais que atuam diariamente na linha de frente, dedicando-se ao cuidado e à promoção da saúde da população acreana.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram