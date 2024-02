A política é o mecanismo essencial para a vida das pessoas, pois, é por meio dela que oferecemos educação, saúde, lazer, assistência social e dentre outros benefícios a nossa sociedade.

Em 2024, teremos as eleições municipais, e a escolha dos futuros prefeitos e vereadores, passam também pelas mãos dos nossos jovens.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), passou a permitir a obtenção do título de eleitor por jovens de 15 anos, porém, o voto só poderá ser exercido ao completar 16 anos até o dia da votação, cumprindo a idade mínima do voto facultativo.

Esta nova regra, estimula a participação da nossa juventude nas eleições que se aproximam. Para emitir o título, se desloque para o TRE da sua localidade com os seguintes documentos: Documento Oficial com Foto; Comprovante de Residência e Certidão de Nascimento.

Apesar de ser facultativo nesta idade mencionada acima, a inserção de jovens na política é fundamental, pois segundo o IBGE, 23% da população brasileira tem a faixa etária de 15 a 29 anos, que corresponde a quase 50 milhões de pessoas.

Portanto, se atente ao prazo do dia 8 de maio, data limite para a emissão do primeiro título. Não vamos deixar para depois, o que podemos contribuir agora. Vem decidir o futuro com a gente, jovem!

Thiago Elias foi secretário de juventude da prefeitura de Rio Branco (2020); Ex gestor de políticas para juventude do Governo do Estado do Acre (2022); Bacharel em Administração e Ciências Contábeis

Por AcreNews- Thiago Elias

