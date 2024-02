O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira, 15, na rua Flor de Maio, no bairro Eldorado, região do São Francisco em Rio Branco (AC).

Segundo informações, o motociclista que trabalha com entregas em uma distribuidora, identificado como Wemerson França da Silva, de 19 anos, trafegava em uma moto de modelo Honda Titan de cor vermelha, na Rua Flor de Maio, quando ao descer uma ladeira, duas crianças estariam andando de bicicleta e uma delas teria atravessado a rua no momento em que a moto estava passando, sendo inevitável o incidente.

Instantaneamente, a criança de 12 anos atropelada pela motocicleta foi arremessada ao solo, ficando gravemente ferida. O condutor da moto também caiu no chão e teve escoriações pelo corpo.

Populares que presenciaram os fatos, rapidamente ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que diante das informações enviou duas ambulâncias de suporte avançado para atender a ocorrência. Assim que os socorristas chegaram no local, todos os procedimentos foram devidamente adotados.

Wemerson, que pilotava a moto, teve um ferimento corte Ccntuso (FCC) profundo na região do rosto, uma possível fratura de mandíbula e várias escoriações pelo corpo. Porém, estava lúcido e orientado.

Já a criança atropelada sofreu um traumatismo craniano encefálico (TCE) gravíssimo e teve perda de memória instantaneamente após o acidente. Além de apresentar escoriações pelo corpo, a vítima precisou ser entubada e foi encaminhada para o Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito (BPTRAN), foi acionada, mas, quando os policiais chegaram no local do acidente, a moto envolvida já havia sido retirada do local.

por A Gazeta do Acre

