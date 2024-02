Conforme as informações policiais, a dupla é suspeita de estar envolvida em uma série de furtos e roubos a veículos na cidade

Dois homens, ainda não identificados, foram mortos durante troca de tiros com a polícia, na noite de quarta-feira (14), no município de Santa Maria do Pará, nordeste do Estado. Conforme as informações policiais, a dupla é suspeita de estar envolvida em uma série de furtos e roubos a veículos na cidade.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a equipe realizava diligências pela região quando foi informada sobre a ação dos suspeitos. Nos relatos, quatro homens, em duas motocicletas, haviam roubado a moto de uma pessoa, que imediatamente procurou a polícia. Os agentes chegaram ao local e perseguiram os suspeitos. Uma das motocicletas utilizadas pelos suspeitos apresentou problema e eles a abandonaram em via pública, seguindo em fuga com o restante dos suspeitos.

Os suspeitos seguiram e acabaram abordaram uma mulher que teve sua moto levada. Os agentes alcançaram os suspeitos e deram ordem de parada. Um dos homens fez um disparo de arma de fogo contra os PMs e, na troca de tiros, dois suspeitos foram atingidos e o restante correu para uma área de mata.

Os que foram atingidos pelos disparos foram socorridos e encaminhados até uma unidade hospitalar, mas não resistiram e foram a óbito. Os demais suspeitos ainda não foram encontrados.

Os veículos roubados, assim como os que eram usados pelos suspeitos, foram recuperados. Uma arma de fogo também foi apreendida.

