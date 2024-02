A polícia encontrou uma carta deixada pelos criminosos no local do crime

Dois homens, foram encontrados mortos, na manhã da última quarta-feira (14), no Conjunto Sebastião Ferreira da Costas, no município de Rio Preto da Eva (a 50 km de Manaus). Um dos corpos foi encontrado esquartejado na via. A polícia acredita que o crime tenha relação com a disputa de facções criminosas no local.

Segundo as informações de testemunhas, o primeiro corpo encontrado foi de um homem identificado como Carlos Eduardo. Moradores informaram que ouviram os tiros e depois encontraram a vítima morta no local.

Minutos depois, policiais encontraram um corpo esquartejado que seria de Marcos Vinícius Souza da Silva, conhecido como ‘Tereu’, próximo a um igarapé em uma área de mata do conjunto. A equipe encontrou ao lado do cadáver uma carta deixada pelos criminosos.

Na carta, uma facção criminosa de São Paulo ameaça aqueles que ajudarem um grupo criminoso do Rio de Janeiro a ampliar território no município.

Os corpos foram removidos ao necrotério da cidade. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) investiga o caso.

Fonte: D24am.

