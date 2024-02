Nesta quinta-feira, 15, o senador Alan Rick e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, entregaram obras na Rua Bezerra, no Santa Maria/Vila Acre, e na Travessa Antônio José, na Baixa da Colina/São Francisco. As vias receberam asfaltamento e toda estrutura de água, esgoto e drenagem, resultado de emenda de R$ 800 mil destinada pelo senador quando ainda era deputado federal e contrapartida do município.

“Quando era dia chuvoso a gente não saia para canto nenhum que era muita lama. Agora tá ótimo. Minha filha gosta de passear na rua toda tarde e agora já consegue andar de bicicleta.” relatou a dona Marineude Maciel, moradora da Rua Bezerra há mais de 10 anos.

Dona Josemira mora há 65 anos na Travessa Antônio José e celebrou a chegada da pavimentação. “Moro aqui há 65 anos. Andava descalço para ir para o trabalho e hoje eu me orgulho de ter o asfalto na minha porta. Agradeço ao prefeito Bocalom e ao senador Alan Rick por isso. Não tenho nem palavras para agradecer.” – disse.

O senador Alan Rick comemorou a conclusão das obras entregues oficialmente às comunidades. “Hoje, foram mais duas. Ano passado, já entregamos a Rádio Farol lá na Baixada da Sobral, a Idelfonso Almeida, no Wanderley Dantas, o projeto para a Travessa São Lucas aqui no São Francisco já está pronto, a obra vai começar em breve, faremos também lá no Belo Jardim e tem muito mais. Já garanti mais de R$ 18 milhões só para esse tipo de obra na capital. É o que a população precisa, tem direito e fico feliz que a prefeitura está aplicando bem o recurso enviado.” – colocou.

O prefeito Tião Bocalom agradeceu o apoio de Alan Rick. “O senador buscou o recurso, colocou na mão da prefeitura e a prefeitura fez, através da Emurb e agora estamos aqui fazendo a entrega de um trabalho de qualidade. Agradecemos imensamente a dedicação do senador em sempre nos ajudar a realizar os sonhos dessas comunidades.” – concluiu.

Por assessoria

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram