O Ministério da Fazenda anunciou nesta quinta-feira, 15, uma parceria com a plataforma Serasa para renegociações de dívidas do Desenrola Brasil. Com a novidade, os consumidores poderão acessar as condições diferenciadas do programa pelo site parceiro.

Segundo o Secretaria de Reforma Econômicas, Alexandre Ferreira, a nova operação está em funcionamento desde sexta-feira, 9, e visa facilitar o acesso e ampliar o alcance na reta final do Desenrola, que acaba em 31 de março.

“A regra do programa não muda. O público, as dívidas ou a condições de renegociação serão as mesmas. O que acontece é a condição de acesso. O que estamos fazendo é facilitar a chegada na plataforma do programa”, disse. Com a entrada do Serasa é esperado que mais pessoas renegociem suas dívidas. A plataforma afirma que tem 188 milhões de brasileiros cadastrados, com 26 milhões de acessos mensais.

Ferreira afirmou ainda que outros agentes financeiros e plataformas de crédito estão conversando com a Fazenda para outras parcerias, mas evitou falar qual o número de pessoas que a pasta espera atingir com as parcerias. “Entendemos que tem uma potência muito grande. Apenas para exemplificar, o Carnaval que é um período que as pessoas não pensam em dívidas, tiveram um bom número de acesso. Temos a expectativa que esse canal vai ajudar que mais pessoas aproveitem até o dia 31 de março”, explicou.

Segundo dados da Fazenda, até o momento, 12 milhões de brasileiros foram beneficiados pelo programa com R$ 35 bilhões em dívida renegociadas. A pasta afirma negociações foram registradas em todos os 5.545 municípios brasileiros. Os descontos médios superam 85%.

Aumento do número de renegociações de contas Bronze do Gov.br

Os dados do programa mostram que os usuários com conta bronze no Gov.BR representam 38% da quantidade de acordos fechados até o dia 9 de fevereiro. No volume financeiro, essa parcela da usuários é de 32%. Os consumidores bronze foram liberado para utilizar a plataforma a partir de dezembro, com a possiblidade de parcelamento disponível no final de janeiro.

