O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) entregou à população de Rondônia 14,54 quilômetros totalmente revitalizados na BR-364, em Rondônia com sentido à BR-317, no Acre. Foram realizados serviços de macadame seco e base de brita graduada com aplicação de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente).

Os trechos finalizados na região do Abunã correspondem a trechos descontínuos nos segmentos que vão do Km 915,80 ao Km 926,24 e do Km 928,78 ao Km 932,88. Foram investidos aproximadamente R$ 22 milhões.

Importância da rodovia – A BR-364/RO é o principal corredor logístico para o escoamento da safra de grãos de Rondônia, além da parte Oeste e Norte do Estado de Mato Grosso. Passam na rodovia federal aproximadamente 8 milhões de toneladas de grãos por ano. A rodovia é a única via de acesso ao Acre e principal canal de desenvolvimento da região norte.

A autarquia segue realizando obras na rodovia em novos trechos no sentido Porto Velho ao estado do Acre.

Ascom DNIT

