Visando preparar as adolescentes para o competitivo mercado de trabalho, a Associação Sonhar e Realizar (Sonere) anunciou que as participantes da 5ª edição do projeto Sonho de Menina – Sou Debutante, idealizado pela vereadora Ivoneide Bernardino, serão contempladas com cursos básico e avançado de informática totalmente gratuitos.

Segundo o presidente da Sonere, Geovanny Schu, as aulas já terão início na próxima segunda-feira (19) na escola “SOS Informática”, de segunda a sexta nos períodos da manhã e tarde. Nesta quinta-feira (15) ocorreu uma reunião de alinhamento entre as partes.

“Vamos iniciar as aulas para que as meninas possam se preparar para o mercado de trabalho, essa é mais uma iniciativa importante da nossa associação com o apoio da vereadora Ivoneide Bernardino e demais parceiros”, disse.

Segundo a idealizadora do projeto, vereadora Ivoneide Bernardino, pela primeira vez as debutantes terão acesso à esses importantes cursos. “Estamos na 5ª edição e somente este ano as meninas poderão ter acesso a esses cursos, sabemos que o mercado de trabalho está cada vez mais exigente, portanto é essencial está capacitado. Agradeço a Sonere, a vice-governadora Mailza Assis, ao ex-deputado Wagner Felipe e a todos os parceiros por essa ação de suma importância”, afirmou.

Por: Assessoria

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram