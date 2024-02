O governo do Acre inaugurou na tarde da última quarta-feira, 14, os 18 novos leitos de UTI Adulto no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into Acre), em Rio Branco. A solenidade de entrega contou com a presença do governador Gladson Cameli, o senador Alan Rick, do secretário de Saúde do Estado, Pedro Pascoal, e demais autoridades.

Governador Gladson Cameli e parceiros responsáveis pela entrega estiveram juntos no Into. Foto: Neto Lucena/Secom

Os novos leitos representam um investimento total de R$ 1,7 milhão sendo R$ 1,6 milhão em equipamentos e R$ 170 mil em manutenção predial. Os recursos foram viabilizados por meio de emendas parlamentares dos deputados federais Meire Serafim, Socorro Nery, Coronel Ulysses, Eduardo Velloso e Gerlen Diniz, além do senador Alan Rick, também presente no evento, e da vice-governadora Mailza Assis, ainda quando senadora.

A abertura dos novos leitos visa ampliar a capacidade de atendimento da rede pública de saúde do Acre, especialmente no contexto do aumento de casos de dengue no estado. Os leitos são equipados com modernos equipamentos e contam com profissionais qualificados para garantir um atendimento humanizado e de qualidade aos pacientes.



Em seu discurso, o governador Gladson Cameli destacou a importância da entrega dos novos leitos para a população acreana, simbolicamente na Quarta-Feira de Cinzas, celebrando o trabalho dos servidores da Saúde que nunca param.

“Esses novos leitos vão ajudar a salvar vidas e garantir um atendimento mais digno e humanizado aos pacientes que precisam de cuidados intensivos. Mas temos que lembrar que são os servidores que dão a resposta rápida em proteger, cuidar e botar a estrutura do Estado presente de verdade. Isso aqui é resultado de um esforço conjunto, parlamentares e instituições, porque só assim fazemos desse estado maior e mais forte, preparado para todas as adversidades. O Acre foi referência no combate à covid-19 pelo mérito de todos aqui, porque nós nos unimos, por isso que o tiver que fazer para proteger a vida das pessoas, nós faremos, seja por causa da dengue, seja por qualquer outra enfermidade”, afirmou o governador.

Agradecendo ao empenho de todos os envolvidos, o senador Alan Rick, destacou: “Eu me sinto um participante da pasta da Saúde. Esse ano devemos fazer mais um grande mutirão de cirurgias com o aporte de R$ 5 milhões que estamos fazendo para a Fundhacre. E vamos, com esse trabalho conjunto, resolver as demandas do nosso Acre”.

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, agradeceu o apoio do governador Gladson Cameli e dos parlamentares que viabilizaram os recursos para a abertura dos novos leitos nessa intensa luta que tem sido de dar suporte a população atingida pela onda de dengue que tem tomado proporção nacional.

“Sem esse apoio, não seria possível entregar esses novos leitos à população. Ao longo dessas últimas semanas, temos apenas que agradecer a articulação que tivemos com o Ministério da Saúde e hoje somos também o primeiro estado da região Norte a vacinar contra a dengue, na luta por diminuir ainda mais as hospitalizações. Hoje não temos nenhum paciente em UTI por dengue, mas estamos precavidos e fortalecidos junto a liderança do governador Gladson Cameli”, disse Pedro Pascoal.

A solenidade de entrega dos novos leitos de UTI Adulto contou com a presença de diversas autoridades, entre elas: presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luís Gonzaga, além dos deputados estaduais Pedro Longo, Eduardo Ribeiro e Adailton Cruz; o secretário de Estado de Governo, Alysson Bestene; o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva; entre outros.

A entrega dos 18 novos leitos de UTI Adulto no Into representa um importante avanço na qualidade da saúde pública do Acre. Os novos leitos vão ampliar a capacidade de atendimento da rede pública de saúde, especialmente no contexto do aumento de casos de dengue no estado.

Informações adicionais:

Valor total do investimento: R$ 1.770.221,16

Número de leitos: 18

Local: INTO Acre

Equipamentos:

Balança antropométrica adulta

Biombo

Bomba de infusão contínua

Cadeira de banho

Cadeira de rodas

Cadeira giratória

Cama Fowler elétrica

Cardioversor/desfibrilador

Carro de curativo

Carro de emergência

Carro maca de transporte

Eletrocardiógrafo

Escada de dois degraus

Foco cirúrgico de solo móvel

Laringoscópio adulto

Marca-passo externo

Mesa de cabeceira com bandeja

Mesa de Mayo

Mesa retangular

Poltrona hospitalar reclinável

Suporte de soro

Ventilador pulmonar de transporte

Monitores

Ventilador pulmonar estacionário

Samuel Bryan Agência de Noticias do Acre

Fotos: Neto Lucena/Secom

