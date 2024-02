“Olha o Acre aí, genteeee!” A última noite de Carnaval em Rio Branco foi coroada com o show do sambista Neguinho da Beija-Flor na noite da última terça-feira, 13. O evento contou com a participação em massa dos rio-branquenses e um repertório cheio de sucessos.



No Acre pela segunda vez, o cantor disse que ama a energia do estado e contava com ela para fazer um show memorável. “O povo aqui é muito receptivo, então vamos todos cantar juntos um repertório bem pra cima. Sempre é gostoso estar aqui”, disse.

Convidado pelo governador a estar em outros anos no estado, ele disse que sempre vai querer marcar presença. ‘Sempre que for convidado, a gente vem. Na verdade, venho aqui tomar um banho de felicidade, pegar energia desse povo.”



O cantor veio diretamente do Rio de Janeiro para fechar as noites de Carnaval em Rio Branco. O show começou às 22h, com a banda de Neguinho da Beija-Flor e contou com os acreanos cantando junto com ele.

Sobre a presença de peso, o governador Gladson Cameli se comprometeu a sempre apostar em atrações nacionais para que a população possa aproveitar. “Queremos colocar o Acre no protagonismo, por que não? A ideia é sempre estarmos lá em cima e tudo que eu puder fazer, eu vou fazer”, finalizou.



Alyne Amorim, de 19 anos, viu o show pela primeira vez. “Estou adorando porque é a primeira vez que vejo o show dele”, disse.

Cleber Silva é produtor de castanha e saiu de Plácido de Castro só para ver o show. “Só vim para isso”, afirmou.

Por Tácita Muniz Agência de Noticias do Acre

Fotos: Dhárcules Pinheiro/Sejusp

Fotos: Pedro Devani/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram