Na madrugada desta quarta-feira, 14, Ronigleison Carvalho da Silva, de 45 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio no bairro Raimundo Melo, em Rio Branco. Uma mulher não identificada abordou Ronigleison na rua, desferindo-lhe uma facada no pescoço, causando um ferimento de aproximadamente 4 centímetros. Apesar do ataque, a agressora fugiu do local.

Ronigleison, mesmo ferido, conseguiu buscar ajuda junto a moradores, refugiando-se na residência de um deles. A Polícia Militar e o SAMU foram acionados, prestando os primeiros socorros ao ferido e encaminhando-o ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado estável.

A Polícia Civil iniciou a investigação do caso através da Equipe de Pronto Emprego (EPE), e posteriormente, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) assumirá o caso. Até o momento, a criminosa não foi localizada.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram