Os nativos de Aquário são, quase sempre, inclinados à meditação e aos estudos.

Possuem uma sensitiva inteligência que lhes assegura sucesso nos assuntos

metafísicos ou transcendentes e que, combinada com seu poderoso e lógico

raciocínio.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com forte carisma. Conseguirá demonstrar suas idéias com

extrema facilidade. Muito profissional, atingirá o sucesso na carreira que escolher.

A criatividade é uma de suas maiores qualidades. Desembaraçado, arrojado e

elegante.

Alerta

Os nativos de Áries ficam no alerta até às 12h03, e os astros aconselham rotina

enquanto durar este período. Evite negociar, acertar novos trabalho e compras no

crediário. Após esse horário os cuidados serão dos taurinos nos próximos dois

dias e meio.

Áries – Você ainda acorda no alerta, a Lua estará no seu signo a partir da

12h03. Deixe compras, negócios e viagens para o período da tarde. Não crie

problemas com a família. Logo tudo passará. C. 665 M. 2320

Touro – O ideal é se programar para o seu alerta que inicia às 12h03. Não

tome atitudes precipitadas no trabalho. Não espere facilidades na vida familiar,

todos estarão fazendo cobranças. Fique na rotina. C. 795 M. 4877

Gêmeos – O Carnaval acabou e as atividades profissionais e familiares

começam a crescer. Hora de conquistar seu lugar ao Sol. Programe negócios e

estudos. Mude a rotina na vida afetiva. C. 531 M. 0723

Câncer – Bom dia para tomar iniciativas nos negócios e ajustar o trabalho.

Novidades financeiras trarão tranquilidade para o seu lar. Positivo para

viagens, compras e acertos no amor. Saúde ótima. C. 917 M. 5209

Leão – Dia para fazer mudanças na vida profissional, apenas evite falar sobre

seus projetos e cuide com os invejosos. Marte, começa a proteger suas

finanças e traz a certeza do sucesso. Proteção do seu amor. C. 802 M. 1416

Virgem – A Lua realça seu poder nos negócios e compras. Conseguirá

resolver a maior parte dos problemas financeiros. Colabore com pessoas do

seu trabalho e da família. Amor intenso. C. 428 M. 0692

Libra – Quarta-feira de cinzas, um dia de reflexão. O clima no seu lar é de

mudanças. Procure ter paciência ao tratar com pessoas da família e evitará

discussões. Seja menos impaciente com as finanças. C. 280 M. 6949

Escorpião – Neste período não precisará se preocupar com a família.

Atividades agradáveis com amigos e seu amor. Em alta viagens e encontro de

parentes. Saúde ótima. As finanças prometem muito. C. 053 M. 9562

Sagitário – Bom dia para organizar os negócios e trabalho, espere que logo

atingirá seus objetivos. Conte com pessoas da família. Solução de problemas

financeiros. Saúde perfeita. Amor com sensualidade. C. 102 M. 3836

Capricórnio – Pode pedir apoio para acertar os problemas da família e contar

com Câncer, Escorpião e Libra. O dia é de grande seriedade com seu amor.

Amanhã estará positivo para alterar o rumo dos negócios. C. 639 M. 1783

Aquário – Marte passa a transitar no seu signo e com isso vem chances de

resolver muitas pendências no lar e trabalho. Você estará mais ágil e

determinado na busca dos seus ideais. Amor com ciúmes. C. 776 M. 8157

Peixes – Você tem além do Sol na seu desfavorável 12ª casa, a partir de hoje

também Marte o impede de novas realizações nos negócios, trabalho e no lar.

Tente se acomodar e evite frustrações. C. 846 M. 7098

Dirce Alves

