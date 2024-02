Um vídeo capturado por um morador de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, mostra um homem completamente nu conversando tranquilamente com outro na rua.

A identidade do homem permanece desconhecida, mas moradores locais sugerem que ele possa estar enfrentando problemas mentais.

A cena despertou debate sobre as leis brasileiras de pudor, com o Código Penal descrevendo atos obscenos em público como passíveis de detenção ou multa.

Confira o vídeo:

Por AcreOnline.net

