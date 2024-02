À medida que o calendário avança para fevereiro, uma novidade financeira aguarda certas famílias brasileiras inscritas no Programa Bolsa Família: a possibilidade de receber um adicional de R$300. Este incremento, parte das medidas de assistência social do governo, reflete o compromisso continuado em apoiar os setores mais vulneráveis da sociedade.

O Bolsa Família, gerenciado pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), mantém sua estrutura de benefícios para 2024, seguindo os padrões estabelecidos no ano anterior. O programa se destina a assegurar um suporte financeiro básico, com um valor mínimo de R$600 a famílias em situações de vulnerabilidade, mas são os benefícios adicionais que trazem oportunidades para elevar este valor.

Extra de R$300 no Bolsa Família fevereiro

O adicional de R$300 a mais no Bolsa Família, disponível em fevereiro, pode ser alcançado através de uma combinação de diferentes benefícios voltados para membros específicos da família. Esses incluem o Benefício Primeira Infância, o Benefício Variável Nutriz, e o Benefício Variável Familiar.

Cada um desses adicionais atende a diferentes grupos dentro da família, desde crianças menores de seis anos, passando por mães em período de amamentação, até adolescentes de até 18 anos.

Por exemplo, o Benefício Primeira Infância oferece R$150 adicionais por criança de até seis anos de idade, possibilitando que uma família com duas crianças menores de seis anos receba o acréscimo total de R$300. O Benefício Variável Nutriz, por sua vez, destina-se a mães lactantes, providenciando R$50 extras por mês até que o bebê complete seis meses de idade.

Quem Pode Receber os R$300 Extras do Bolsa Família?

Não são todas as famílias inscritas no Bolsa Família que terão direito ao extra de R$300. A elegibilidade para este acréscimo depende da composição familiar e da presença de membros que se enquadram nas categorias específicas dos benefícios adicionais.

Uma família que não possua crianças menores de seis anos, como no exemplo, não se qualificaria para o Benefício Primeira Infância, mas poderia ser elegível para outros adicionais, caso tenha gestantes ou adolescentes. Dessa forma, através desses outros adicionais, poderia alcançar os R$300 extras.

O valor adicional recebido em fevereiro, e nos meses subsequentes de 2024, pode variar significativamente de uma família para outra. Além do potencial adicional de R$300, algumas famílias podem receber mais, menos, ou até mesmo nenhum valor extra, dependendo de suas características específicas e do cumprimento dos critérios de elegibilidade para cada um dos benefícios adicionais.

O Programa Bolsa Família representa um pilar fundamental na estrutura de assistência social do Brasil, visando mitigar as desigualdades e promover uma melhor qualidade de vida para suas famílias beneficiárias. À medida que o programa avança, o foco permanece na adaptação e na sensibilidade às necessidades variadas das famílias brasileiras, garantindo que o apoio seja tão abrangente quanto possível.

Bolsa Família fevereiro: Calendário

Para finalizar, confira abaixo o calendário completo com todas as datas em que o novo Programa Bolsa Família será liberados neste mês de fevereiro de 2024:

NIS de final 1 – depósito na conta em 16 de fevereiro;

NIS de final 2 – depósito na conta em 19 de fevereiro (valores serão disponibilizados no sábado, dia 17/02);

NIS de final 3 – depósito na conta em 20 de fevereiro;

NIS de final 4 – depósito na conta em 21 de fevereiro;

NIS de final 5 – depósito na conta em 22 de fevereiro;

NIS de final 6 – depósito na conta em 23 de fevereiro;

NIS de final 7 – depósito na conta em 26 de fevereiro (valores serão disponibilizados no sábado, dia 24/02);

NIS de final 8 – depósito na conta em 27 de fevereiro;

NIS de final 9 – depósito na conta em 28 de fevereiro;

NIS de final 0 – depósito na conta em 29 de fevereiro.

