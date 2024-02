Na tarde desta quarta-feira, 14, o senador Alan Rick (União Brasil) participou da entrega de 18 novos leitos de UTI para atendimento aos pacientes que apresentarem quadro grave de Dengue. O espaço onde a Unidade de Terapia Intensiva foi montada no INTO passou por manutenção e recebeu equipamentos. O investimento foi de R$ 1,7 milhões, dos quais R$ 870 mil é de emenda destinada pelo senador. O restante foi destinado por outros parlamentares.

“Foram 173 equipamentos entregues e a manutenção do espaço onde os novos leitos foram instalados. Fico feliz em servir o meu povo ajudando o governo do estado em um momento em que enfrentamos situação emergencial por conta da dengue com registro de casos graves.” – disse o senador.

O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, agradeceu a toda a bancada em nome do senador que coordena o colegiado. “Quero agradecer Bancada Federal em nome do senador Alan Rick que tem sido um importante apoiador da saúde do estado. Destinou emenda de R$ 870 mil, recurso que nos ajudou a comprar os equipamentos que propiciaram a abertura desses novos leitos” – colocou.

A entrega dos novos leitos ocorreu logo após o início oficial da vacinação contra a dengue no estado. Durante a solenidade, Alan Rick aproveitou para anunciar novos investimentos na saúde do estado. “Eu me sinto um participante da pasta da Saúde. Porque a tenho como uma prioridade e isso se reflete nos recursos destinados. São mais de R$ 140 milhões. E neste ano, devemos fazer mais um grande mutirão de cirurgias com o aporte de R$ 5 milhões que estamos fazendo para a Fundhacre. Temos quase R$ 13 milhões para melhormos a assistência aos autistas e, aos poucos, vamos, com esse trabalho conjunto, resolver as demandas do nosso Acre”. – finalizou.

