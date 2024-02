Com dezenas de pessoas lotando a Avenida Avelino Chaves, a Prefeitura de Sena Madureira encerrou na noite de ontem,13, com chave de ouro, a edição 2024 do Carnaval de Rua Zezinho Ribeiro. Com a presença do prefeito Mazinho Serafim (PODEMOS) e demais autoridades, a festividade foi até às 3h da manhã desta quarta-feira de cinzas.

O rei momo Geremias Andrade e a rainha gay Laila Amalla, abrilhantaram a última noite de evento. O carnaval de rua foi organizado pela empresa Wagner Produções e Eventos, contando com o apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Tutelar e seguranças particulares.

“Só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar, aos nossos secretários e toda equipe organizadora deste maravilhoso evento cultural da nossa cidade que nesta edição homenageia o nosso saudoso Zezinho Ribeiro. Agradecemos a nossa população que durante esses cinco dias compareceu e veio prestigiar o carnaval de rua, com muita alegria e sem nenhuma ocorrência”, disse o prefeito Mazinho Serafim em tom de agradecimento.

Durante os cinco dias de festividade que se iniciou na última sexta-feira, 09, a programação foi recheada de cantores e bandas locais animando os foliões. Além do carnaval da melhor idade e do carnaval infantil durante dois dias.

Estiveram presentes a primeira dama e deputada federal Meire Serafim (UB/AC), o deputado estadual Gilberto Lira, os secretários Ecinairo Carvalho (Produção), Adevaldo Rodrigues (Semsur) e familiares do saudoso Zezinho Ribeiro.

Por Assessoria

