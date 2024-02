Seguras e eficazes, as vacinas são um importante avanço da medicina mundial, pois, ao estimular defesas naturais do corpo humano, preparam o organismo para combater doenças e vírus que muitas vezes seriam fatais para a vida humana.

Por entender a eficácia e importância da vacina para salvar vidas, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e do Ministério da Saúde (MS), deu início, nesta quarta-feira, 14, à Campanha de Vacinação Contra a Dengue no Estado, no auditório da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre).



“Com apoio do Ministério da Saúde, podemos, agora, trazer a vacina da dengue ao nosso estado. É mais uma demonstração do compromisso e respeito dessa gestão, que segue cuidando das pessoas, principalmente das nossas autoridades [crianças], que vão receber a vacina nos próximos dias”, frisou o governador Gladson Cameli durante o ato.



Seguindo todas as especificações e orientações da Nota Técnica disponibilizada pelo MS, o Estado começou a vacinar o público-alvo infantil, de 10 a 11 anos, no estado.

O titular da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Pedro Pascoal, destacou que o Acre vai ser a vitrine da vacina no Norte, como primeiro estado a iniciar a campanha.



“O Acre vai ser o primeiro estado da Região Norte a vacinar contra a dengue. A vacinação começa pela faixa etária de 10 a 11 anos porque é o público mais atingido pela doença. Já estamos em contato com o Ministério da Saúde para viabilizar a entrega de mais doses e atender todos os acreanos”, declarou.

São 17.810 doses que vão ser distribuídas entre 11 municípios, a princípio: Acrelândia, Bujari, Capixaba, Jordão, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Senador Guiomard.



O gestor ressaltou ainda que o Acre recebeu apenas 17.810 doses da vacina Qdenga, que tem o esquema vacinal composto por duas doses, sendo que a segunda é aplicada 90 dias após a primeira.

Adriana Oliveira, mãe de Pedro Henrique Oliveira, primeira criança a ser vacinada no Acre, com emoção e nervosismo, reforçou a segurança do imunizante.



“O Pedro já pegou dengue duas vezes, e agora, com a vacina, os sintomas vão ser menores. A prevenção é importante”, afirmou.

A vacinação começa, nas unidades referência dos municípios contemplados no próximo dia 16.



De acordo com a coordenadora do Plano Nacional de Imunização no Acre, Renata Quiles, a vacina contra a dengue foi desenvolvida a partir do vírus atenuado, e é totalmente segura e eficaz.



“A Qdenga vem sendo desenvolvida há mais de cinco anos, as reações são pouquíssimas ou nenhuma, com uma taxa de segurança excelente. Após imunizadas, as crianças ainda podem adquirir a enfermidade, mas sem sintomas ou com sintomas muito brandos”, afirmou.

O que disseram

“Esse é um momento muito importante para o nosso estado, pois a vacina vai amenizar os sintomas da doença. Esperamos em breve poder trazer mais vacinas e contemplar a todos os acreanos” – Victor Martinelli, presidente do Conselho Municipal de Saúde

“A ciência dá mais uma prova de que as vacinas salvam vidas. Por meio da ciência, salvamos diversas vidas durante a pandemia. A gestão tripartite, União, estados e municípios segue unida para cuidar de todos os acreanos” – Alysson Bestene, secretário de Estado de Governo.

“A vacina representa a prevenção contra a dengue. É importante conservar e salvar vidas, nosso objetivo é continuar investindo na saúde do nosso estado, são mais de 1 milhão de acreanos que estão sob o nosso cuidado” – Adailton Cruz, deputado estadual.

“Os problemas existem, mas o importante é a gestão proativa na Saúde, por meio do importante trabalho que vem sendo desempenhado na Sesacre pelo secretário Pedro Pascoal e toda a sua equipe” – Pedro Longo, deputado estadual.

“Quando cuidamos das crianças, cuidamos do futuro do Acre. Agradeço a todos os amigos das crianças por trazer essa vacina, que é tão importante, para o nosso estado. Vou destinar emendas no valor de R$ 5 milhões para a continuidade dos mutirões de cirurgia da Fundhacre” – Alan Rick, senador da República.

“Esse momento demonstra o cuidado da rede de assistência com a vida humana, a união das secretarias, Estado, municípios e União tem sido fundamental para o cuidado com os acreanos. Hoje ainda vamos inaugurar novos leitos de UTI aqui na Fundação, concretizando o compromisso do governo com as pessoas” – João Paulo Silva, presidente da Fundhacre.

“Hoje nós temos mais uma oportunidade de ver o compromisso do governador Gladson Cameli com a população do estado. A entrega de novos leitos de UTI, logo mais, e o início da vacinação contra a dengue são ações importantes para seguir melhorando a nossa Saúde” – Luiz Gonzaga, deputado estadual.

“Salvamos muitas pessoas durante a pandemia de Covid-19, e agora, com esse novo imunizante contra a dengue, vamos seguir salvando ainda mais vidas” – Eduardo Ribeiro, deputado estadual.

Por Vitor Hugo Calixto- Agência de Notícias do Acre

Foto: Neto Lucena/Secom

