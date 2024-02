Uma erosão ocorrida nesta terça-feira, 12, bloqueou a passagem na BR-364 entre Manoel Urbano e Feijó, no km 368.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) interditou o tráfego devido ao risco de acidentes. Ricardo Araújo, superintendente do Dnit no Acre, afirmou que a erosão, causada pela movimentação do solo, já foi alvo de recuperação três vezes, mas persiste.

Equipes estão no local para reparar o trecho com pedra, com previsão de conclusão e liberação do tráfego até as 17 horas.

