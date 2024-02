Jatinho privado com cinco a bordo tentou aterrissar em rodovia lotada na Flórida quando se chocou contra o solo e matou dois

Dispositivo instalado no para-brisa de um veículo gravou imagens, compartilhadas nas redes sociais, que mostram a aeronave voando baixo, pouco antes de tocar o asfalto e pegar fogo na rodovia Interestadual 75, perto de Naples, no sudeste do estado americano. As imagens são da Reuters.

O avião, um Bombardier Challenger 600, só parou quando bateu contra um muro. O jato havia partido de Ohio e estava em aproximação ao aeroporto de Naples quando o piloto transmitiu, via rádio, a informação de que as duas turbinas haviam falhado, segundo a NTSB (Comitê de Segurança Nacional de Transporte) em comunicado.

Pelo menos duas pessoas morreram no acidente, disse um porta-voz do Xerife do Condado de Collier County. Um vídeo mostrou três pessoas que conseguiram escapar do avião em chamas.

Veja o vídeo Aqui.

https://noticias.r7.com/internacional/videos/camera-acoplada-a-carro-grava-momento-em-que-aviao-perde-altitude-pousa-em-rodovia-bate-em-carro-e-explode-13022024

Por R7

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram