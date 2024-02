A Saúde do Acre recebeu nesta terça-feira, 13, o primeiro lote da vacina Qdenga, que atua contra a dengue. Com a chegada das primeiras vacinas, a distribuição aos municípios já começou e, no dia 16 de fevereiro, os primeiros adolescentes – de 10 e 11 anos – poderão ser imunizados contra a doença.



A expectativa é vacinar, inicialmente, 17.810 jovens nessa faixa etária do público-alvo em 11 municípios, sendo eles: Rio Branco, Acrelândia, Bujari, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard, Capixaba, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Manoel Urbano e também Jordão.

Conforme a coordenação estadual do Programa Nacional de Imunizações (PNI), a faixa etária deve avançar progressivamente a medida que novos lotes forem entregues pelo laboratório fabricante e, consequentemente, repassados ao Estado pelo Ministério da Saúde. Além da limitação de doses, a escolha pelo início da imunização nas crianças de 10 a 11 anos também é baseada no maior índice de hospitalização por dengue dentro da faixa etária de 10 a 14 anos.

“A vacina contra a dengue é um grande avanço diante do aumento de casos no Brasil inteiro e nós estamos muito felizes em poder começar a imunizar os nossos adolescentes contra essa doença que é endêmica na região amazônica. Então, eu peço para os pais levarem seus filhos para se vacinar, mas também convoco toda a população a fazer sua parte nessa luta contra o mosquito da dengue, não deixando água parada em qualquer recipiente que ele possa se proliferar”, ressaltou o governador do Acre, Gladson Cameli.



Veja abaixo a lista de onde a vacina estará disponível para os adolescentes de 10 e 11 anos:

Acrelândia:

UBS Norton Vitorino

Bujari:

UBS Raimunda Porfírio

Jordão:

UBS Antonio Rodrigues Dourado

Plácido de Castro:

UBS João de Deus

Capixaba:

Centro de Saúde Idelfonso Cordeiro

Rio Branco:

1. Crie

2. Policlínica Barral y Barral

3. Urap Eduardo Assmar

Senador Guiomard:

UBS Maria do Socorro

Manoel Urbano:

UBS Inácio Ribeiro

Sena Madureira:

UBS Lauro Fontes

UBS Aguinado Nunes

Santa Rosa:

UBS Paulo Alcione Marques

Porto Acre:

1. Sede: UBS Maria Soledade Soares Gadelha

2. Vila Incra: UBS Raimunda Bitencount

3. Vila DO V: UBS Ilda Barbosa de Souza

4. Tocantins: UBS Álvaro Araújo Nobre

5. Vila Caquetá: UBS Daniel Gledsom Lucena

Agnes Cavalcante – Agência de Noticias de Acre

Foto: Cedida

