Um grave acidente de trânsito foi registrado neste final de semana no município de Bujari, interior do Acre, envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete. A batida frontal entre os dois veículos ocorreu no Km 3 do Ramal Bujari, que tem acesso pela BR-364, deixando o motociclista gravemente ferido.

A vítima, identificada como Emanuel Bento, de 46 anos, trafegava pela estrada de terra em direção ao perímetro urbano do Bujari, quando foi surpreendido por uma caminhonete branca que vinha no sentido oposto. O impacto da colisão causou ferimentos significativos ao motociclista, que sofreu uma fratura exposta no fêmur.

O condutor da caminhonete não prestou socorro à vítima e fugiu do local. A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados e rapidamente chegaram ao local para prestar os primeiros socorros a Emanuel Bento.

O motociclista ferido foi prontamente atendido pelo SAMU e encaminhado ao Pronto-Socorro da capital acreana para receber cuidados médicos especializados, dada a gravidade de sua lesão.

Atualmente, a Polícia Militar concentra esforços na busca pelo condutor da caminhonete que se evadiu, com o objetivo de esclarecer as circunstâncias que levaram ao acidente e aplicar as devidas sanções legais. O caso reacende a discussão sobre a segurança no trânsito e a responsabilidade dos motoristas em prestar socorro em casos de acidentes.

Por Otávio Damasceno – Notícia Imediata

