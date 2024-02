A mulher foi morta por dois suspeitos que fugiram em uma motocicleta após o crime

Karina Regiane de Assis Mauricio, mais conhecida como “Ariela, a Loirinha do Tráfico”, foi assassinada a tiros por suspostamente ter trocado de facção criminosa.

O assassinato aconteceu no sábado (10), em Ariquemes, no interior de Rondônia. No final do mês de dezembro do ano passado, a vítima compartilhou um vídeo anunciando que pretendia trocar de grupo criminoso.

Karina foi morta com pelo menos 13 tiros por dois suspeitos que fugiram em uma motocicleta após o crime. Ainda não há informações se os homens foram identificados ou presos.

A polícia continua investigando o caso.

Veja vídeo:

Fonte: D24am.

