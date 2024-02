No início da tarde do último domingo, 11 a comunidade do Alto Rio Yaco, no Seringal Nova Olinda, foi envolvida em luto com a partida da estimada professora Conceição Cardoso de Almeida, carinhosamente conhecida como “Peba”. Aos 59 anos, a professora deixou um legado marcante de amor, amizade, companheirismo e hospitalidade para todos os que tiveram o privilégio de conhecê-la e conviver com ela.

Durante muitos anos, a professora “Peba” dedicou-se à educação naquela localidade, deixando uma marca indelével nos corações de seus alunos e colegas. Sua jornada de vida foi pautada pela superação e pela busca incessante pelo conhecimento, sendo formada em Pedagogia e inspirando muitos com sua história de sucesso.

Com uma família numerosa, composta por seis filhos, dezenove netos e três bisnetos, além de uma extensa rede de amigos, a professora Conceição Cardoso era uma verdadeira líder em sua comunidade, sempre irradiando amor e generosidade por onde passava.

Após mais de um mês enfrentando desafios de saúde em Rio Branco, a professora “Peba” finalmente descansa em paz. Sua presença será profundamente sentida, mas seu exemplo de vida continuará a inspirar aqueles que tiveram a honra de conhecê-la.

O corpo de Conceição Cardoso será transladado para Sena Madureira, onde será velado na Capela Esperança, localizada na Rua Maranhão. O sepultamento está agendado para esta segunda-feira à tarde, sendo um momento de despedida e gratidão por uma vida tão bem vivida.

Por Pelegrino Sobrinho/Colaborador AcreOnline.net

