Um menor de idade foi apreendido pela Polícia Militar na noite deste domingo, 11, portando uma escopeta gauge calibre .12, com seis munições intactas. O fato aconteceu na Rua Estrada do Sol, Bairro Taquarí.

Uma guarnição do 2° Batalhão foi acionada pelo COPOM para atendimento de ocorrência de disparo de arma de fogo. Ao se aproximarem do local, um menor saiu correndo para atrás de uma casa abandonada com uma arma longa nas mãos.

De imediato, os militares desembarcaram e fizeram o acompanhamento a pé. Após darem ordem de parada ao autor, que soltou a arma no chão, a guarnição fez a abordagem, e encontrou na busca pessoal uma quantidade de entorpecente que, segundo o mesmo, seria para seu consumo.

Após os procedimentos e o recolhimento da arma de fogo, foi dada voz de apreensão ao menor e feita sua condução para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para os demais procedimentos cabíveis.

2° Batalhão de Polícia Militar do Acre (2° BPM)

