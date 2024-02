Vídeo mostra o momento em que o raio cai sobre o atleta durante amistoso no estádio em Bandung, na Indonésia

O jogador de futebol Septain Raharja, do Subang, morreu após ser atingido em cheio por um raio durante amistoso contra o Bandung, no sábado (10/2). O público que estava no estádio Siliwangi, em Bandung, no oeste de Java, se impressionou com a cena.

“Quando o raio caiu, todos caíram imediatamente. Depois todos correram, mas Raharja não se levantou”, disse uma testemunha para jornalistas da mídia local.

Um vídeo mostra o momento exato em que o atleta, de 34 anos, recebeu a carga de eletricidade do raio no gramado. Logo em seguida, socorristas o levaram para o hospital, mas ele não resistiu. Nas imagens, um outro jogador cai no campo após a ocorrência. Entretanto, foi apenas pelo impacto, pois ele não sofreu lesões.

A esposa de Raharja, Dara, contou que o raio que matou o jogador foi o segundo em curto período.

“Houve um primeiro, mas atingiu apenas o solo. Depois de alguns segundos, o segundo atingiu-o”, lamentou Dara, ainda sob o impacto da perda do marido.

Esta é a segunda vez, em doze meses, que um jogador de futebol é atingido por um raio na Indonésia. Afinal, em 2023, um atleta de Bojonegoro sofreu parada cardíaca ao receber a carga durante a Copa Soeratin Sub-13. Ele foi para o hospital e conseguiu se recuperar.

Meanwhile in Indonesia https://t.co/fr6VGsIcMV — Troll Football (@TrollFootball) February 12, 2024

Casos em que raio causou morte no Brasil

No Brasil, já houve casos trágicos envolvendo raios durante jogos de futebol. Em dezembro de 2023, Caio Henrique de Lima Gonçalves, de 21 anos, defendia a União Jaiirense quando um raio caiu sobre ele durante partida da Copa do Sul do Paraná. O jogador morreu.

Em 2022, o árbitro Valdinar Rodrigues de Jesus, de 49 anos, morreu nas mesmas circunstâncias. Ele apitava um jogo da Copa Cidade Jatobá do Piauí, no município Capitão de Campos, quando um raio o atingiu.

Por Redação Jogada10

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram