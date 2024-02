Os aquarianos possuem um gênio bastante inventivo, natureza inquieta, com muita

rapidez mental. Sua objetividade e auto confiança são notáveis, o que o faz

preparado para os problemas. São independentes, mas possuem grande

necessidade de ter uma família harmoniosa. É imprevisível e muda fácil seus planos

de trabalho.

Quem nasceu hoje

Alcançará lugar de destaque no mundo profissional. A firmeza de caráter é um dos

pontos fortes desse nativo. Exercerá liderança em sua comunidade. Conseguirá

com certa facilidade expor seus pontos de vista as pessoas à sua volta. É

encantador, alegre e acessível.

Alerta

Os nativos de Peixes ficam no alerta até as 10h27, e os astros recomendam rotina

durante este período negativo. Após este horário quem precisará de cuidados

especiais serão os nativos de Áries nos próximos dois dias e meios.

Áries – Coloque em ordem os negócios mais importantes no período da manhã. A

partir das 10h27, você passará a receber a influência do alerta. Se puder aproveite

para descansar ao lado da pessoa amada e família. C. 820 M. 4251

Touro – Fase de ótimas oportunidades. Estimule contatos e parcerias com pessoas

influentes. Favorável para compras de uso pessoal ou doméstico. Organismo em

ordem. Pode sair para pular o carnaval. C. 683 M. 2395

Gêmeos – Fase em que poderá atingir os objetivos. Pessoas da família serão

motivos de grande alegria. Dê mais carinho e atenção à pessoa amada. Pode

aceitar convites para festas ou encontros de amigos. C. 458 M. 9643

Câncer – Seus projetos estão bem influenciados. Os esforços trarão ótimos

resultados. Siga sua intuição. A harmonia vai marcar a vida a dois. Favorável para

jogos. Dia positivo para sair e se divertir. C. 714 M. 5171

Leão – Aproveite a fase positiva para incrementar o que esta fazendo. No amor, o

diálogo será importante. Viagens favorecidas. Pode aceitar convites para pular o

carnaval. C. 196 M. 0638

Virgem – Com sua garra e empenho nada, conseguirá atrapalhar o sucesso.

Procure a companhia de pessoas da família. Pode sair para festas e encontros de

amigos. Amor com carinhos. C. 703 M. 1410

Libra – Condições super favoráveis para dar novos rumos aos seus projetos.

Financeiramente, a fase promete ótimos ganhos. Procure a companhia da pessoa

amada e família. Dia positivo para se divertir. C. 042 M. 9187

Escorpião – Para conseguir o sucesso use todo o conhecimento que possui.

Entrada extra de dinheiro deve equilibrar as finanças. Evite a rotina com a pessoa

amada. Viagens favorecidas e passeios favorecidos. C. 830 M. 1851

Sagitário – O dia será positivo para fazer um programa diferente ao lado da família

e amigos. Pode ir em frente com mudanças na sua casa. Vida a dois protegida. C.

575 M. 8528

Capricórnio – Coloque uma dose a mais de garra em tudo que for fazer e terá a

receita certa para alcançar os objetivos. Pode aceitar convite para estar ao lado da

família e amigos. C. 934 M. 3766

Aquário – Aproveite a energia que recebe do Sol para demonstrar toda disposição e

capacidade. Charme e simpatia garantem sucesso com o sexo oposto. Saia para se

divertir no carnaval. Pratique algum tipo de esporte. C. 249 M. 7904

Peixes – Você fica no alerta até às 10h27, e deve adiar as mudanças para o período

da tarde. Lembre-se que o Sol também o desfavorece. Procure agir com cautela. A

companhia de pessoas alegres fará bem a você. C. 361 M. 6074

Dirce Alves

