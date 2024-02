Em edição extra do Diário Oficial da última sexta-feira, 9, o governo do Acre, através da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), tornou público o resultado final, homologação e convocação para a matrícula no Curso de Formação do concurso público conforme o Edital nº 001 SEAD/PMAC, datado de 25 de maio de 2023.

Na ordem de cargo, classificação final, número de inscrição, nome do candidato e nota, a Sead e a PMAC apresentaram os resultados finais do concurso público.

Os candidatos aprovados são convocados para a matrícula no Curso de Formação, seguindo as diretrizes do Edital nº 001 SEAD/PMAC, de 25 de maio de 2023.

Sob a coordenação da Diretoria de Ensino da PMAC e da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), seguirá o Plano de Curso, normas e diretrizes das instituições. Com exigência de tempo integral e dedicação exclusiva, a avaliação será regida pelas normas estabelecidas na Portaria de Diretrizes do Curso de Formação de Oficial Policial Militar – CFO/PMAC/2024.

Os candidatos convocados devem realizar a matrícula no 6º Batalhão da Polícia Militar em Cruzeiro do Sul e no Centro de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps) em Rio Branco, conforme os detalhes especificados.

A admissão no Curso de Formação está condicionada ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no edital. Os candidatos devem assegurar que atendem a todas as condições para efetuar a matrícula no prazo estipulado.

O candidato poderá obter informações referentes ao concurso público por meio do telefone 0800 283 4628 ou do e-mail [email protected].

Confira os editais:

Edital nº 028 – PMAC – Resultado final do concurso – 09-02-2024

Edital nº 029 – PMAC – Convocação para a matrícula no curso de formação – 09-02-2024

Agência de Noticias do Acre

