Com o apoio do prefeito Mazinho Serafim (PODEMOS) e a presença de centenas de pessoas na Avenida Avelino Chaves, a prefeitura de Sena realizou na noite do último sábado, 10, a abertura oficial do Carnaval de Rua 2024. Organizado pela empresa Wagner Produções e Eventos.



A edição deste ano faz uma homenagem ao saudoso Zezinho Ribeiro. Um dos grandes incentivadores da festa movesca no município.



A festividade se iniciou as 21h com a apresentação de artistas e bandas locais como Bonde do Kambas, Letícia Feitosa e Dean Matos, tocando os grandes sucessos do carnaval de rua. Ainda se apresentaram Hugo, Gugu do cavaco e Juliano (Atrações que vieram de Rio Branco), encerrando a programação.



Representando o prefeito Mazinho Serafim e a equipe organizadora, o secretário Zuza Bispo destacou a realização do evento. “Graças a Deus e ao esforço da comissão organizadora na pessoa do presidente, Dr. Getúlião Saraiva, estamos dando inicio ao carnaval da nossa cidade. Homenageando o nosso querido Zezinho Ribeiro que nos deixou neste ano, e proporcionando a nossa população um evento com muita alegria, boa musica e segurança para que os foliões possam vim e se divertir. Esse é o compromisso da gestão do prefeito Mazinho Serafim”, disse Zuza.



Na passarela, desfilaram o rei momo Geremias Andrade, a rainha do carnaval, Yasmin Evylen e a rainha gay, Laila Amalla – Representando classe LGBT QI+.

Estiveram presentes o secretário de Produção Rural, Ecinairo Carvalho, o vereador Alípio Gomes, representando a Câmara de Vereadores. Além de todo apoio da polícia militar, corpo de bombeiros e seguranças particulares.

Por Assessoria

