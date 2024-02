Na manhã desta segunda-feira (12), a rodovia AC-40, acesso crucial ao município de Plácido de Castro, foi interditada pela polícia de trânsito do Estado devido a uma erosão provocada pelas intensas chuvas na região.

O desmoronamento, que ocorreu no KM-85, próximo à cidade de Plácido de Castro, representa um obstáculo significativo para os motoristas que dependem dessa rota. A medida de interdição foi tomada visando garantir a segurança dos usuários da via.

Segundo informações da assessoria do Departamento de Estradas e Rodagem do Acre (Deracre), uma equipe foi prontamente despachada para o local assim que o problema foi identificado. Desde as primeiras horas da manhã, os trabalhadores do Deracre estão empenhados na recuperação do trecho afetado.

De acordo com a assessoria, as atividades de reparo estão em andamento, e há expectativa de que a rodovia seja liberada ainda hoje. No entanto, a extensão dos danos e a complexidade da situação podem influenciar no tempo necessário para a conclusão dos trabalhos.

