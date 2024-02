O Via Verde Shopping foi o ponto de encontro dos enxadristas acreanos no último sábado, 10, durante o 2° Campeonato Acreano Escolar de Xadrez. O evento que foi realizado pela Federação Acreana de Desporto Escolar e a Federação Acreana de Xadrez (FXA) contou com a participação de estudantes da rede pública e privada de ensino de Rio Branco.

Na categoria sub 18 – de 11 até 18 anos – onde o campeão e o vice do masculino e feminino, garantiam vaga na Fase Nacional que será realizada em Aracaju no Sergipe. Na competição, o Colégio Militar Tiradentes (Cmet) da Polícia Militar do Acre (PMAC) fez bonito, na modalidade masculina, Yvan Lukas Bertoldo Araújo, de 13 anos, conquistou o 1º lugar e Alana Cristina Lima de Moura, 17, o 2º lugar na feminina.

Com um ano de treinos, iniciado na unidade escolar gerida pela PMAC, Yvan Lukas mesmo com pouca idade tem se destacado no esporte e almeja seu crescimento esportivo. “Essa competição é muito importante, pois assim eu vou ter a oportunidade de participar de uns dos torneios sub 18 mais forte do Brasil”, destacou o jovem que em 2024 irá cursar o 9º ano do Ensino Fundamental.

Alana Cristina destacou o apoio do colégio. “É um dos maiores incentivadores para nós enxadristas, estão sempre nos ajudando e auxiliando quanto as nossas necessidades dentro desse esporte, o que é de suma importância para o nosso desenvolvimento, e sempre ficamos muito gratos e felizes com o auxílio e acompanhamento do colégio”, disse a aluna do 3º ano do Ensino Médio.

Sargento Neurismar Rocha, treinador dos jovens, tem desenvolvido o trabalho de xadrez para os alunos do colégio militar desde 2018 e desde então, vem colhendo frutos com conquistas. “Sempre estamos colocando o colégio a frente dos campeonatos, levando alunos e equipes da unidade para as competições a nível nacional, um projeto que eleva o nome do Colégio a nível estadual e nacional”.

A competição nacional que os alunos do Colégio irão participar em Sergipe oferecerá vagas para os campeões irem representar o Brasil no Mundial de Xadrez Escolar que ocorrerá no Bahrein, no Oriente Médio.

Wellington Mota Agência de Noticias do Acre

