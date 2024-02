Durante a Operação P.R.O.T.E.T.O.R das Divisas e Fronteiras, sob a integração das Polícias Militar, Civil, Federal, Gefron e Exército Brasileiro, foram apreendidos 14,2 quilos de drogas no município de Rodrigues Alves.

A operação teve como objetivo fortalecer a soberania na região de fronteira com o Peru, local que vem sendo bastante utilizado por narcotraficantes internacionais e organização criminosa para entrada de ilícitos em território nacional.

A ação que contou com militares do 61° Batalhão de Infantaria e Selva do Exército Brasileiro, Grupamento de Operações Especiais da CPE/6° Batalhão da Polícia Militar, Grupo Especial de Fronteira – GEFRON, Polícia Civil e Federal executaram ações na região e conseguiram apreender 08 quilos e 250 gramas de Maconha, 800 gramas Cloridrato de Cocaína, 5 quilos e 150 gramas de Pasta Base de cocaína, duas armas de fogo de fabricação Argentina e dois celulares.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal em Cruzeiro do Sul para continuidade das investigações.

Tráfico de drogas, Organização Criminosa e Porte ilegal de arma de fogo.

por PMAC/CPE-6°BPM

