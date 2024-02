Jeff Bezos, fundador da Amazon, e Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, estão entre os indivíduos mais ricos do mundo, com patrimônios líquidos reportados em 193,8 bilhões de dólares (aproximadamente 998 bilhões de reais) e 198,4 bilhões de dólares (aproximadamente 1 trilhão de reais) respectivamente, até o ano de 2024. Sua imensa riqueza os posiciona como algumas das pessoas mais ricas do mundo, com Musk classificado como o segundo mais rico e Bezos logo atrás, em terceiro lugar, de acordo com a lista de bilionários em tempo real da Forbes. Bernard Arnault e sua família, proprietários da LVMH, a maior empresa de bens de luxo do mundo, atualmente ocupam a posição de topo em termos de riqueza.

Homem que passou 8 anos construindo a Torre Eiffel de 7 metros com 700.000 palitos de fósforo tem entrada rejeitada no Guinness

Dado os substanciais patrimônios líquidos de Bezos e Musk, parece quase impossível que eles esgotem suas fortunas durante suas vidas. Um cálculo ilustrativo sugere que, mesmo que gastassem 1 milhão de dólares diariamente (aproximadamente 5,15 milhões de reais), levaria cerca de 476 anos para que suas riquezas fossem esgotadas. Ambos os bilionários são conhecidos por seus investimentos em tecnologia espacial, com Musk à frente da SpaceX e Bezos proprietário da Blue Origin, indicando alguns paralelos em seus hábitos de gastos relacionados a empreendimentos comerciais.

Apesar de suas vastas fortunas, o estilo de vida de Musk é relatado como relativamente modesto. Sua ex-namorada, Grimes (Claire Boucher), foi citada dizendo que Musk não vive como um bilionário típico e tem, às vezes, vivido “abaixo da linha da pobreza”. Em 2020, Musk fez manchetes ao vender suas cinco grandes casas e optar por viver em uma casa modesta de 50.000 dólares (aproximadamente 257.500 reais) em Boca Chica, Texas.

Por outro lado, Jeff Bezos mantém um estilo de vida de bilionário mais tradicional, com um portfólio de propriedades de 570 milhões de dólares (aproximadamente 3 bilhões de reais). Ele anunciou uma mudança para Miami vindo de Seattle, comprando uma mansão de 79 milhões de dólares (aproximadamente 400 milhões de reais) na Ilha de Indian Creek. Esta propriedade inclui sete quartos e 14 banheiros. Bezos também é conhecido por seu interesse em super iates, possuindo um iate personalizado de 500 milhões de dólares (aproximadamente 2,5 bilhões de reais) que é tão grande que requer atracação ao lado de petroleiros de 180 metros, em vez de em docas de iates padrão.

por Lucas Rabello

