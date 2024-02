O condutor da Crosser relatou que estava a caminho da faculdade e que não teve tempo de evitar a colisão com o cachorro.

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou dois homens feridos na tarde da última quinta-feira, 8 de fevereiro, na BR 307, próximo à Água Cristal, em Cruzeiro do Sul, no Acre. Segundo a Polícia Militar, o sinistro ocorreu por volta das 15 horas, quando um dos condutores tentou desviar de um cachorro que atravessou a pista e colidiu frontalmente com o outro veículo que vinha em sentido contrário.

As vítimas foram identificadas como G.F.M., de 34 anos, que conduzia uma Honda Bros 160, e A.A.R., de 20 anos, que pilotava uma Yamaha XTZ Crosser. Eles foram socorridos pela equipe do CIFTRAN, que fazia a segurança do local, e pela equipe do SAMU, que chegou em seguida. Ambos foram encaminhados ao Pronto Socorro de Cruzeiro do Sul, com ferimentos leves.

A perícia técnica esteve no local e realizou os procedimentos necessários para apurar as causas do acidente. O condutor da Crosser relatou que estava a caminho da faculdade e que não teve tempo de evitar a colisão com o cachorro. Ele disse que não conhecia o outro condutor e que lamentava o ocorrido. Os dois envolvidos foram orientados pela Polícia Militar e receberam o Boletim de Acidente de Trânsito.

A Polícia Militar alerta aos motoristas que redobrem a atenção nas estradas, onde há maior incidência de animais soltos na pista.

